La cooperativa d’Ivars presenta un nou projecte de certificació de boví

La Cooperativa d’Ivars va organitzar ahir la XVI Jornada Tècnica de Boví de carn amb l’objectiu d’exposar el seu nou projecte de certificació Global GAP, que té previst posar en marxa. L’objectiu és augmentar l’eficiència productiva de les granges, al mateix temps que potenciar els aspectes de benestar animal, bioseguretat, bones pràctiques i traçabilitat alimentària.

El més destacat de la sessió va ser la visita a la nova granja experimental de vedells lactants, ubicada a la Fuliola, i amb la qual la Cooperativa d’Ivars pretén afavorir la tasca dels socis que es dediquen a l’engreix dels animals, així com millorar la traçabilitat del vedell des de les seues primeres setmanes de vida.

Una altra de les novetats presentades va ser el sistema de cria en iglús mòbils, que facilita els treballs de neteja i el maneig de les granges. Aquest sistema és pioner al territori. La jornada, a la qual van assistir 150 ramaders, va finalitzar amb una visita a l’edifici de control de qualitat, on es van exposar els criteris de seguiment de la qualitat de les matèries primeres i els pinsos, així com els avenços en matèria de reducció d’antibiòtics al menjar dels animals. Per a això utilitzen matèries primeres que faciliten la digestió dels animals de granja.