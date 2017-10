Estudis sobre l’economia del comportament mereixen el Premi Nobel

Per a Richard Thaler, professor a Chicago

El Nobel d’Economia va reconèixer ahir el treball pioner del nord-americà Richard H. Thaler en el camp de l’economia del comportament, que va permetre construir ponts amb les anàlisis psicològiques de la presa de decisions individual. Les seues troballes empíriques i percepcions teòriques van ser “decisives” per crear i expandir el camp de l’economia conductual, amb “profund impacte” en moltes àrees de la política i la investigació econòmica, va assenyalar en la resolució la Reial Acadèmia Sueca de les Ciències. Aquesta investigació és utilitzada per polítics i altres encarregats de prendre decisions per dissenyar mesures i institucions que incrementen els