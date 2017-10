Codorníu Raventós canvia la seua seu social de Catalunya a La Rioja

La inquietud política provoca el trasllat diari de 150 domicilis socials d’empreses

El consell d’administració d’Unideco SA, empresa hòlding del grup Codorníu Raventós, ha decidit traslladar la seua seu sociali s’uneix així al nombrós grup d’empreses que traslladen la seua seu fora de Catalunya davant del desafiament independentista. Segons ha informat aquest dilluns Cordorníu, el grup ha pres aquesta decisió davant de la "situació d’incertesa política i jurídica en la qual es troba sumida Catalunya i amb l’objectiu de garantir els interessos dels seus treballadors i clients".La companyia també ha explicat que. Responsables de Codorníu ja van obrir la porta la setmana passada a estudiar el trasllat de seu social, en funció de com evolucionessin els esdeveniments polítics a Catalunya. Codorníu s’ha sumat així al pas donat per altres companyies com CaixaBank, Gas Natural Fenosa, Banc Sabadell, Agbar, Colonial, MRW, Indukern, Catalana Occident, Derbi Hotels o Dogi.La inquietud al món econòmic per la situació política a Catalunya està provocant en els últims dies la sortida diària d’unes 150 empreses amb seu en aquesta comunitat,, que segueixen així el camí iniciat per les grans companyies.El degà del Col·legi de Registradors de Catalunya, Luis Suárez, ha explicat a Efe que el trasllat de seus fora de la Comunitat catalana va començar a agafar un ritme alt a partir del 7 d’octubre, just després que el Banc Sabadell i Caixabank aprovessin el canvi del seu domicili social.L’èxode d’empreses es va iniciar en forma de degoteig després del referèndum suspès pel Constitucional, que es va celebrar l’1 d’octubre (1-O), es va incrementar el 7 d’octubre i ha agafat un ritme d’"unes 150 de diàries" des de dimarts passat 10 d’octubre, quan va tenir lloc el ple en el qual el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va deixar en suspens una declaració unilateral d’independència., xifra que s’haurà incrementat en les últimes hores. "Primer se’n van anar les grans entitats financeres, després les empreses energètiques i les més emblemàtiques, i ara són ja les petites i mitjanes empreses les que desplacen els seus centres de decisió", ha assenyalat Suárez.En paral·lel, el degà del Col·legi de Registradors de Catalunya ha alertat que. Davant d’aquest escenari, Suárez ha assenyalat que "si la incertesa dura només unes setmanes la recuperació serà relativament ràpida, si no és així i acaba durant un any, la recessió és segura".El degà del Col·legi de Registradors ha afirmat que és molt difícil saber com pot evolucionar la situació en els propers dies i fins quin punt pot afectar l’economia productiva a Catalunya.En aquesta línia, ha recordat que les expectatives influeixen en l’economia i que, per tant, hi haurà més risc que la situació política afecti a l’economia productiva "si la inseguretat i la incertesa presa un caràcter permanent". Respecte a la congelació de les operacions de compravenda d’immobles, ha assegurat que, davant de la incertesa per una eventual declaració unilateral d’independència "".El mercat immobiliari ja havia començat a donar senyals d’alentiment abans que l’àmbit mercantil, ja que al setembre es van firmar ja menys hipoteques que el mateix mes del 2016.