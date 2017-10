El venedor de loteria de Sort fa efectiu el trasllat de la seu de La Bruixa d'Or i de la Fundació

EFE Actualitzada 18/10/2017 a les 13:37

Xavier Gabriel diu haver pres la decisió després de "patir assetjament i amenaces" durant 20 dies per part d’un grup d’independentistes.

© Xavier Gabriel EFE

El venedor de loteria de La Bruixa d’Or de Sort, Xavier Gabriel, ha fet efectiu aquest dimecres el trasllat de la seu fiscal i social de l’administració de loteria, així com de la fundació homònima i de cinc empreses més que dirigeix d’àmbits com l’immobiliari o la restauració. Gabriel ha explicat a Efe que ha viatjat aquest dimecres mateix a Madrid per reunir-se amb la presidenta de Loteries i Apostes de l’Estat, Inmaculada García, i fer efectiu el trasllat de la seu social de la coneguda administració de loteria.



El venedor de loteria, que ha traslladat a Navarra la seu social i la fiscal a Madrid, ha destacat que ha pres aquesta decisió després de "patir assetjament i amenaces" durant 20 dies per part d’un grup d’independentistes. "Jo he fet molt per Catalunya i, de fet, em sento molt català, per la qual cosa no entenc per què he d’aguantar això", ha apuntat Gabriel, que ha assegurat que no és partidari de la independència de Catalunya.



El venedor de loteria ha informat que també ha decidit traslladar la seu de la Fundació Bruixa d’Or, així com de cinc empreses més que regenta relacionades amb sectors com la restauració o les inmobiliarias.Xavier Gabriel ha subratllat que el seu negoci de venda de loteria nacional "funciona molt bé" i que "ha incrementat les vendes en un 1 % en els últims dies".