Autotardor de Mollerussa ven més de cent cotxes

La fira Autotardor de Mollerussa, dedicada al vehicle de segona mà, va tancar ahir les portes després de vendre més d’un centenar de cotxes i rebre uns 15.000 visitants. La xifra definitiva, tanmateix, no se sabrà fins que es dugui a terme el sorteig de 3.000 euros entre els compradors d’un automòbil en el certamen. Malgrat tot, segons el director de Fira de Mollerussa, Poldo Segarra, els expositors s’han mostrat satisfets, per la qual cosa creu que se superarà la xifra de cent cotxes, que permetrà a la fira aconseguir el rècord històric de més de 500 automòbils venuts aquest 2017 a les fires dedicades al sector de l’automoció. El 80 per cent dels 25 expositors participants ja han assegurat que tornaranl’any vinent i un 90% han valorat positivament aquest certamen celebrat als pavellons firals.