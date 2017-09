El bisbe deixa en mans de "els tècnics i del poble" la decisió sobre l’estàtua de l’església de Benavent

Divisió entre els feligresos i veïns i voluntat de tancar la polèmica, encara que la majoria creu que ara és millor no retirar-la

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez Valls, ha visitat aquest matí Benavent de Segrià, on ha presidit una missa i una reunió amb la comunitat parroquial, en plena polèmica per la instal·lació d’una estàtua de Sant Joan a l’església de la localitat, dedicada a aquest sant. A preguntes d’un feligrès en la reunió després de la missa, Giménez Valls ha assegurat que la decisió sobre l’estàtua -que va ser encarregada i instal·lada sense permís- correspon "al consell parroquial i al mossén i en tractar-se d’una qüestió artística també els tècnics han de tenir alguna cosa a dir". "Cada un té la seua responsabilitat i jo no puc eludir la meua, però per a mi és més important estar units en la caritat de Crist", ha afegit. Després, a preguntes de periodistes, el bisbe, que no volia abundar en la qüestió, s’ha limitat a assenyalar que no sap què passarà amb l’estàtua, però que es farà "el que diguin els tècnics i la gent del poble".

Entre els feligresos i altres veïns de Benavent, hi ha divisió d’opinions i voluntat de donar per tancada la polèmica, encara que la majoria creuen que una vegada instal·lada és millor no retirar-la. "Crec que ha estat molt encertat el bisbe, no vol problemes que és el que interessa, que hi hagi pau. Jo sóc partidària del que digui el poble i l’església, però crec que l’estàtua és un detall molt bonic per al poble", opina Marina. "La gent està molt dividida, també en el consell parroquial. A mi no m’agrada, no em sembla seriosa. Haurien d’haver-ho preguntat abans al bisbat", ha assenyalat una altra feligresa. "A mi em sembla que queda bé, encara que evidentment es veu actual i no de l’època de l’església. Era un espai mort que sempre havia pensat quin debia anar abans allà. Per a mi està bé", ha explicat Josep, un altre veí. "Crec que si ja està instal·lada ja està bé, encara que podria ser més bonica, però cal fer les coses millor, seguint el protocol," ha afegit un altre veí de Benavent. "L’anirem parlant amb el bisbe, però creiem que és una polèmica tancada. Benavent està molt tranquil i acaba sent una qüestió entre la gent i la parròquia en la qual com a ajuntament no tenim res a dir. Penso que ja no es retirarà", ha afirmat l’alcalde, Manel Català.