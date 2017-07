El Govern denuncia la Guàrdia Civil pels interrogatoris a alts càrrecs

S’han produït aquesta setmana en relació amb els preparatius per al referèndum

El Govern ha presentat avui una denúncia contra els agents de la Guàrdia Civil que han dut a terme aquesta setmana els interrogatoris contra diversos alts càrrecs de la Generalitat en relació amb els preparatius del referèndum sobiranista previst per a l’1 d’octubre.

Així ho ha anunciat a les xarxes socials el conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, que ha adjuntat una fotografia de la denúncia que han presentat al jutjat d’instrucció de Barcelona en funcions de guàrdia.

Turull ja va anunciar dimecres passat que denunciarien davant del jutge de guàrdia "la greu vulneració de drets fonamentals" que, segons el seu parer, s’havia perpetrat en la declaració davant de la Guàrdia Civil del secretari general de Presidència, Joaquim Nin.

La Guàrdia Civil ha interrogat com a testimonis diversos alts càrrecs del Govern en les indagacions que duu a terme com a policia judicial en el marc de la investigació ordenada per un jutge de Barcelona sobre els preparatius del referèndum unilateral anunciat per a l’1-O.

Nin i el director general de Comunicació de la Generalitat, Jaume Clotet, que van ser citats inicialment com a testimonis, van sortir de Comandància en qualitat d’investigats policialment.

El director general d’Atenció Ciutadana, Jordi Graells; l’exportaveu del Pacte Nacional pel Referéndum Joan Ignasi Elena; el director general d’Atenció Ciutadana, Jordi Graells; el director general de Difusió, Ignasi Genovès, i la cap de comunicació del Departament d’Assumptes i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Anna Molas, també han estat interrogats aquesta setmana per la Guàrdia Civil. EFE