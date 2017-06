Campions amb voluntat de ferro

El pallarès Oriol Ruiz revalida el títol d’Espanya i guanya tres ors en eslàlom en cadira de rodes elèctrica || Plata i bronze per als també lleidatans Guillem Pérez i Anna Marín

Encoratjar-se en les adversitats i demostrar el poder del sacrifici en l’esport és el que impulsa cada dia els lleidatans Oriol Ruiz, Guillem Pérez i Anna Marín a superar-se i donar una lliçó contínua de vida i valors.

Els tres tenen una malaltia neuromuscular degenerativa que no els impedeix venir a entrenar-se a Lleida cada setmana. Oriol, un nen de Tremp de 14 anys, que competeix en la categoria d’eslàlom en cadira de rodes elèctrica, ve de sumar tres medalles d’or en el Campionat d’Espanya celebrat a Armilla (Granada). Continua així engrossint un palmarès darrere del qual hi ha moltes hores de voluntat, esforç i sacrifici, igual que la resta dels seus companys.

Oriol, que va revalidar el títol d’Espanya que va aconseguir l’any passat a Vilanova i la Geltrú, es va imposar aquesta vegada en tres proves dins de la Divisió W1SB. En la cronometrada va marcar un temps de 1’46”56, al davant de Guillem, de 17 anys, i d’Anna, de 12. A la final d’eliminació individual, els tres van repetir posicions. I, a més, es van imposar per equips.

L’eslàlom en cadira de rodes elèctrica consisteix a anar esquivant un circuit d’obstacles en el menor temps possible i procurant no tocar cap piu per evitar ser penalitzat.