© Antoni Palau ja és etern

La nova porta 7 del Camp d’Esports portarà el seu nom i el Lleida facilitarà un espai perquè l’afició escrigui missatges || Torrefarrera el nomena fill predilecte i no descarta més homenatges

Antoni Palau, que va morir dimarts als 53 anys, estarà per sempre al Camp d’Esports, després que el Lleida Esportiu hagi decidit batejar amb el nom del mític futbolista un nou accés a l’estadi, el número 7, el dorsal que sempre va portar el jugador de Torrefarrera. També instal·larà, a partir de l’11 de juliol, un espai memorial en el qual l’afició podrà escriure missatges i enganxar fotos de records de Palau, el funeral del qual se celebrarà avui a les 12.00 hores a l’església de la seua localitat natal. Per la seua part, l’ajuntament de Torrefarrera ha decidit nomenar fill predilecte l’exfutbolista i no descarta posar el seu nom a un dels terrenys de joc municipals.

Durant la jornada d’ahir, es van succeir les mostres de dol per part d’excompanys i del futbol lleidatà. Miguel Rubio, amb el qual va compartir pràcticament tota la seua carrera al Lleida, va assenyalar que “era una persona que sempre estava disposada a ajudar en el que fos. Com a amic i company, era excepcional, i en l’àmbit esportiu, un excel·lent jugador que va vestir la samarreta d’un únic club durant molts anys, una cosa que no és gens habitual ara”. Per la seua part, el director esportiu del Lleida, Jordi Esteve, que va compartir vestidor amb Palau encara en edat juvenil, va manifestar que “és un any molt difícil per a nosaltres a nivell personal, perquè hem perdut dos referents. Era una persona molt pròxima i que estimava molt el Lleida. Al vestidor, recordo que era tot un bromista, però que, quan saltava al camp, es posava la granota de treball i s’hi deixava la pell pels colors del Lleida”. Txema Alonso, membre del llegendari equip de l’ascens a Primera al costat de Palau i Rubio, va assenyalar que “vam tenir la sort d’haver-lo conegut i haver compartit tants moments amb ell. També em va ajudar molt. Encara recordo que m’obligava a quedar-me al final dels entrenaments per millorar”.