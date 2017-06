Emotiu adéu a Palau

Multitudinari comiat a Torrefarrera de l’exjugador de la UE Lleida, amb la presència de companys de diferents èpoques || L’expresident Pons i el de la Catalana, entre els nombrosos assistents

L’església de Torrefarrera es va quedar ahir petita per donar cabuda a totes les persones que van voler donar l’últim adéu a Antoni Palau, elevat ja a la categoria de mite de la UE Lleida, mort dimarts passat als 53 anys a conseqüència d’un infart. Gestos de dolor, llàgrimes i moltes abraçades entre tots els que van conèixer i van estimar Palau. Hi havia tècnics com Jordi Gonzalvo i Carles Viladegut, expresidents i exdirectius com Miquel Pons, Enric Casanovas i Ramon Rosell, així com el president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Andreu Subies, amb el qual va coincidir en la seua etapa d’entrenador al Benavent. Gonzalvo, molt afectat, va lamentar que “sempre se’n van els millors. Era molt alegre i simpàtic, sempre estava de broma. Una persona encantadora”. Mané, que resideix a Vitòria, no va poder desplaçar-se, però va tenir també un record per a ell: “És una pèrdua tremenda. La vida colpeja molt dur de vegades.”

Van ser nombrosos els exfutbolistes de diferents etapes del Lleida que van assistir al funeral. Aniano, Jaimejuán, Lecumberri, Miquel Rubio, Cela, Sisco Aleñà, Mariano Azkona, Jesús Hernández, David Capdevila, Txema Alonso, Pau Bosch, Miki Massana, Òscar Imaz, Oriol Esteve, Vicente Fernández i Albert Tomàs, a més del doctor Xavier Peirau, que va formar part durant molts anys dels serveis mèdics del Lleida. “Estic emocionat, perquè encara no em crec que hagi passat això”, explicava Sisco Aleñà. “Són tants records al seu costat... Aquí, al Lleida, vaig passar l’etapa més feliç de la meua vida.”

També estava molt afectat Mariano Azkona. “És una pena; després d’allò de l’Emili, ara l’Antoni. És un pal terrible. Aquí vam formar una pinya. Sents ràbia que se’n vagi gent tan bona. Era una persona increïble”, explicava.

També va assistir al funeral Jordi Latorre, alcalde de Torrefarrera, que l’ha nomenat fill predilecte de la localitat.

El Lleida fitxa Raúl Feher, central sub-23 que procedeix del Balaguer

Raúl Feher, central de 20 anys que procedeix del Balaguer, és el nou fitxatge del Lleida Esportiu de cara a la temporada que ve, en la qual ocuparà fitxa sub-23. Feher, que fa 1,90 m d’alçada, va nàixer a la ciutat romanesa de Zalau i es va formar a l’EF Cervera i l’EF Tàrrega.