L'At. Segre xifra en 1.400 € els danys per l'incendi

Van afectar una xarxa protectora

L’Atlètic Segre ha xifrat en uns 1.400 euros els danys ocasionats a les seues instal·lacions per un incendi que va tenir lloc diumenge passat a la nit al carrer Riu Ebre, al barri de Cappont.



L’incendi, que es va originar cap a les nou de la nit en uns contenidors que els Bombers de la Generalitat van aconseguir sufocar una hora després, va calcinar uns 20 metres quadrats de la xarxa que el club té situada darrere d’una de les porteries i que serveix per evitar que les pilotes surtin per sobre de la tanca i arribin al carrer.



Aquesta protecció haurà de substituir-se per complet i el seu cost s’eleva a uns 900 euros. També s’haurà de canviar una de les tanques publicitàries que van quedar afectades, la reposició de la qual costarà entorn dels 450 euros.



Tots els danys seran sufragats per la companyia d’assegurances que té contractada l’Atlètic Segre, a la qual ahir mateix ja va fer arribar un informe per a la seua ràpida reposició, especialment la xarxa de protecció, ja que el proper 17 de juliol ja comença la pretemporada l’equip juvenil, que aquesta campanya s’estrena a la Lliga Nacional.