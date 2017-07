La Vertical Cabanera serà prova de la Copa del Món

Per primera vegada tindrà aquesta qualificació amb un centenar de corredors || Es disputarà el dia 15, amb 5,2 km i 1.463 m de desnivell

La Vertical Cabanera, la cronoescalada atlètica a l’emblemàtic Montsent de Pallars (muntanya de 2.883 m) que organitza el Club Esquí Pobla de Segur, serà aquest any, en la vuitena edició, una de les disset verticals que puntuaran per a la Copa del Món, el Vertical Kilometer World Circuit, amb carreres distribuïdes per països com França, Itàlia, Suïssa, els Estats Units i Noruega.

La Vertical Cabanera, que va ser presentada ahir a la Diputació, és una prova de 5,2 km amb un desnivell de 1.463 metres positius que tindrà lloc el dia 15, i és l’única de la Copa del Món que es disputarà a Catalunya i una de les tres d’Espanya, al costat de les d’Astúries i les Canàries. Les dos úniques carreres del circuit que superaran els 1.000 metres verticals són la Vertical Cabanera (1.463 m) i la Transvulcania, a les Canàries (1.203 m). La cursa, que espera reunir un centenar de corredors, comptarà amb els millors especialistes en aquest tipus de proves tan explosives com són els quilòmetres verticals, entre els quals n’hi haurà de França i Suècia. El rècord el tenen Marc Solà, amb 1h 2’12”, el 2011, i la balaguerina Mireia Santesmases, amb 1h 14’58”, aconseguit el 2012.

Paral·lelament, se celebrarà el II Festival de Senderisme de la Vall Fosca, amb l’objectiu de donar a conèixer la zona a partir de caminades amb guies locals, àpats amb productes locals i altres activitats.