El DKV Borges Vall celebra amb una rua el seu títol de la Copa del Rei

És la segona en quatre anys i el tercer títol estatal de la seua història després de la Lliga de 2011

L’equip del DKV Borges Vall ha celebrat, amb rua inclosa, el seu títol de la Copa del Rei recentment conquerit. És la segona Copa del Rei que aconsegueix en els últims quatre anys i el tercer títol estatal després de proclamar-se campió de la Supervisió, la màxima categoria espanyola del tennis de taula. L’equip va ascendir l’elit el 2005 i s’ha mantingut entre els primers des d’aleshores.

La comitiva del club, encapçalada pel seu president Enric Vall, va recórrer els carrers de Les Borges Blanques amb els jugadors del primer equip (Marc Duran, Oriol Monzó, Damien Provost i Josep Lluís Andrade) pujats a un petit camió juntament amb nens de la base, i tots ells acompanyats per un grup de percussió.

Després de l’ofrena del títol a la Verge i una missa tots els components del club aficionats inclosos, es van dirigir fins l’ajuntament on van ser objecte d’una recepció oficial per part dels membres del consistori, encapçalat per l’alcalde Enric Mir.

La celebració va acabar amb un 'dinar de germanor' en una jornada que va suposar també el comiat del club del jugador francès Damien Provost.