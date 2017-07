Carlos Lázaro, nou fitxatge del Lleida Esportiu

REDACCIÓ Actualitzada 11/07/2017 a les 14:00

Carlos Lázaro, nou fitxatge del Lleida Esportiu
Carlos Lázaro, en una entrevista recent a HerculesTV



El Lleida Esportiu ha fitxat el mig centre defensiu Carlos Lázaro, de 26 anys, procedent del CD Mirandés. El futbolista, d’1’80 metres i 76 quilos, és natural d’Olmedo (Valladolid), i s’ha compromès amb el conjunt de la Terra Ferma per les pròximes dues temporades.



Lázaro, que va ser internacional sub 18 i sub 19, va formar-se a la base del Real Valladolid, i va donar el salt des del filial per debutar a Primera Divisió amb dinou anys. Compta amb un llarg recorregut a Segona A, on ha jugat amb el bloc de Pucela, la SD Huesca, el Deportivo Alavés i el seu darrer equip, amb un pas previ a Segona B per l’Hércules CF.



Un jugador ‘top’ per la categoria

Segons Jordi Esteve, director esportiu del club, Lázaro és un migcampista que “actua per davant dels centrals”, i disposa d’una “gran capacitat física”, a més d’un “bon desplaçament de pilota”, característiques que junt a la seva “experiència en categories superiors”, el converteixen, ha apuntat, en un “jugador ‘top’ de Segona B”, que arriba per ser “un home clau” en el projecte de l’equip lleidatà.



Vídeo de Carlos Lázaro amb el Valladolid contra el Madrid. Temporada 2009/2010