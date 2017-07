Maratonià adéu de Nadal

El luxemburguès Gilles Muller torna a fer fora el balear, com el 2005, del torneig londinenc després de gairebé cinc hores de partit || Muguruza va batre la número u i ja és a quarts de final

El luxemburguès Gilles Muller va tombar ahir Rafa Nadal de forma agònica i per segona vegada a Wimbledon, i el va fer fora del torneig al derrotar-lo en aquesta ocasió per 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 i 15-13 en quatre hores i 48 minuts, a la cinquena bola de partit, per assolir els quarts de final per primera vegada. El balear va salvar quatre boles de partit, dos en el desè joc del cinquè set i dos més en el vintè en un parcial agònic per a tots dos, en el qual Nadal va disposar de cinc boles de ruptura, una