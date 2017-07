Comença el Lleida 2017-18 amb deu incorporacions i nou staff tècnic

L’entrenador Gerard Albadalejo demana als seus jugadors "màxima exigència" i avança que practicaran un futbol "valent"

El Lleida Esportiu 2017-18 ha arrencat avui la pretemporada en el Camp d’Esports amb 22 jugadors, entre ells les deu incorporacions concretades fins el moment (Diego Rivas, Marc Trilles, Carlos Lázaro, Aitor Núñez, Raúl Feher, Mousa, Moustapha, Jorge Félix, Radulovic i Enric Bosch), i un nou staff tècnic liderat per Gerard Albadalejo, que tindrà com a principals ajudants a David Giménez i Jordi Cortés.

Albadalejo va fer una xerrada de presentació al matí als jugadors a qui els va transmetre que espera d’ells "la màxima exigència". Després, davant dels mitjans, el tècnic blau va manifestar la seua il·lusió per entrenar al primer equip debutant en una categoria com Segona B i va avançar que el seu equip practicarà un futbol "valent en el qual sempre intentarem ser protagonistes". Albadalejo no va voler parlar d’un objectiu concret sinó que va preferir "anar partit a partit", admetent que serà una temporada "complicada perquè hi ha molts equips favorits a l’ascens a priori, però nosaltres som el Lleida". A més, va admetre que falten encara per incorporar un segon porter, un central esquerrà i un davanter per completar la plantilla.

L’equip s’exercitarà en doble sessió fins divendres, dissabte només entrenarà al matí i diumenge descansarà.