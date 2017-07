El nou Lleida arranca avui

Gerard Albadalejo, juntament amb els ajudants Jordi Cortés i David Giménez, dirigirà la primera sessió aquesta tarda al Camp d’Esports || Deu cares noves fins al moment

El nou Lleida Esportiu arrancarà avui oficialment la pretemporada –després de les revisions mèdiques de dilluns i d’ahir– i ho farà, amb tot el simbolisme possible, en el mateix Camp d’Esports a partir de les 18.30 hores. Feia molts anys que la plantilla blava no començava els entrenaments a l’estadi i ni tan sols s’atrevia a trepitjar-lo pel gran deteriorament que presentava el terreny de joc.

Amb més d’una vintena de jugadors, entre els quals s’inclouran molts joves i deu fitxatges tenint en compte que encara en falten alguns per arribar, la plantilla començarà a rodar sota les ordres del nou staff tècnic que encapçala Gerard Albadalejo i que componen, a més, els lleidatans Jordi Cortés i David Giménez.



El club espera superar-los a l’iniciar-se ahir la campanya d’abonaments amb 61 de venuts

Des del club s’encara amb renovada il·lusió una temporada en la qual, com va dir ahir el president Albert Esteve, l’objectiu “sempre és estar a dalt lluitant pel play-off d’ascens”, encara que va reiterar com ha fet en nombroses ocasions que “per arribar algun dia al futbol professional es necessita el suport de tothom. A nivell social el gest de recolzar l’equip s’ha de fer ara”, va assenyalar amb referència a l’inici ahir de la campanya de venda d’abonaments.

En aquest sentit, el primer dia va registrar unes vendes de 61 carnets, dels quals onze són nous i la resta, abonats que l’han renovat. L’objectiu és superar els 3.000 abonats, xifra que l’any passat no es va assolir per molt poc (van ser uns 2.900) a causa, sobretot, del distanciament que es va produir entre el club i les penyes. Així ho va admetre ahir Albert Esteve que, tanmateix, va subratllar que “ha sigut l’única temporada en què l’ambient no ha estat positiu, però després ho hem reconduït i s’ha fet un pas endavant amb la Grada d’Animació. Si arribem als 3.000 socis ja serà una dada important a Segona B, però necessitem el màxim suport per arribar algun dia al futbol professional. El club ja està preparat per a això”.

Coincidint amb el primer dia de venda d’abonaments, el club va obrir l’Espai Memorial dedicat a la figura de l’exjugador de la UE Lleida durant 15 temporades Antoni Palau, mort el passat 27 de juny als 53 anys. Els primers missatges ja estan recollits al mural.