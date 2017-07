L’ICG tanca amb Jordi Creus la plantilla

L’ex del Vendrell, de 36 anys, va guanyar la Copa a Lleida

L’ICG Software Lleida va tancar ahir la plantilla per a la temporada 2017-2018 amb la incorporació de Jordi Creus, de 36 anys i que arriba procedent del Vendrell. El jugador reusenc, després de no arribar a un acord de renovació, volia continuar jugant al més alt nivell i es va oferir al club lleidatà, que aquesta temporada jugarà a Europa. L’acord entre les dos parts, que només inclou les despeses de desplaçament, estava pràcticament tancat dimarts passat, tal com va avançar ahir SEGRE.Creus, format en les categories inferiors del Reus Deportiu, va començar a fer-se un nom al Tenerife, amb