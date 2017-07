Màxima ambició

El Lleida 2017-18 arranca la pretemporada al Camp d’Esports amb deu incorporacions i nou ‘

El Lleida Esportiu 2017-18 va arrancar ahir la pretemporada al Camp d’Esports amb 22 jugadors, entre ells les deu incorporacions concretades (Diego Rivas, Marc Trilles, Carlos Lázaro, Aitor Núñez, Raúl Feher, Mousa, Moustapha, Jorge Félix, Radulovic i Enric Bosch), i un nou staff tècnic liderat per Gerard Albadalejo, que tindrà David Giménez com a segon entrenador i Jordi Cortés com a preparador físic. Val a destacar que feia molts anys que els entrenaments no començaven a l’estadi a causa del gran deteriorament del terreny de joc, que ara està impecable i digne de Primera.

Albadalejo va fer una xarrada al matí, a tall de presentació, als jugadors, als quals va transmetre que espera d’ells “la màxima exigència”. Després, davant dels mitjans de comunicació, el tècnic blau va assegurar que “l’exigència és el meu ideal de vida. Sóc una persona molt exigent amb mi mateix i vull que tot el que m’envolta sigui igual d’exigent que jo. Amb treball, exigència, dedicació i esforç els resultats arriben. Aquest és el camí”. Va manifestar que “tinc molta il·lusió, moltes ganes de treballar, ambició i valoro l’esforç del club per confeccionar la plantilla. Tenim un estadi impressionant i recursos per poder treballar”.



Albadalejo va dir que està “molt content amb la plantilla, sobretot perquè s’han pogut fitxar primeres opcions. Això vol dir que el club ha treballat molt bé. Els jugadors els he vist molt il·lusionats. Ha estat com el primer dia a l’escola i han arribat tots amb un somriure a la cara”. Va admetre que falta per fitxar un segon porter, un central esquerre i un davanter.

Va avançar que vol un Lleida “guanyador, encara que després ja veurem com surten els partits. Hi haurà dies que jugarem amb dos puntes, amb un, o veurem si ho fem per les bandes o amb més interiors. Això anirà en funció del rival, però amb una idea clara que és ser protagonista del joc”.

“Serem valents i arriscats”, va afegir, i va vaticinar una temporada “plena d’emocions perquè sóc una persona valenta i arriscada i, per tant, l’equip serà així”. No va voler parlar d’un objectiu. “L’aniran marcant les setmanes i és treballar per aconseguir els tres punts en cada partit.” Va reconèixer que el grup III serà més fort que mai. “Hi haurà molts favorits, però som el Lleida, tenim una història i sortirem a competir en qualsevol camp amb el màxim respecte. Cada any es demostra que no valen tant els diners gastats com el treball diari.”

“No hi ha cap equip que sigui més que el Lleida”

Un dels nous reforços, Marc Trilles, va dir haver trobat “molt bon grup i molt bon ambient. Tenim moltes ganes de fer les coses bé i es respira il·lusió al vestidor”.