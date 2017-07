Kilian Jornet guanya l’Hard Rock després de córrer més de 100 quilòmetres amb una espatlla dislocada

La cursa de muntanya, de 160 quilòmetres, es disputava a Colorado

Kilian Jornet va guanyar HardRock 100 Miles després de recol·locar una espatlla dislocada i córrer gairebé 100 km en cabestrell. Va marxar al capdavant passades ja 90 milles, obrint de seguida bretxa sobre Mike Foote, segon a 23 minuts i Joe Grant, tercer.

Des de la sortida Jornet va prendre el cap de cursa, compartit en l’inici amb Iker Carrera, que acabaria cinquè. Junts van ser transitant pels primers punts de control. Per darrere ells anaven Joe Grant i Mike Foote.

Kilian va passar pel cim d’Handies Peak (36,8 millas/59,2 km) en solitari. En el descens va caure i es va fer malbé l’espatlla esquerra. Al pas per la milla 40 (després de 8 hores i 19 minuts de cursa), Jornet ja utilitzava un sol bastó per les molèsties després de la caiguda. Per darrere, quedava Karrera i Foote que va seguir a bon ritme a vuit minuts de Jornet.

Amb el braç esquerre pegat al cos, dins de la seua jaqueta, va completar els quilòmetres fins el punt d’avituallament més pròxim. Allà, en la milla 56,6, Jornet va ser atès pels metges. Amb un embenat, li van pegar l’espatlla al pit i va seguir en cursa.

Més tard la cursa va arribar a Telluride (72,8 millas/117 km), un altre punt d’avituallament. Allà Jornet (16h22) es va canviar l’embenat i va prendre el seu temps per tornar a la carrera. Foote va sortir primer. Grant ho va fer 45 segons més tard. Minut i mig més tard, Jornet va tornar a posar-se en marxa.

Jornet va tornar a prendre el comandament. Kilian va distanciar definitivament Foote en la pujada a Bear Creek. Al cim, en la milla 93 (150 km), va arribar com a líder amb un temps de 23h17. Al pas per Putnam (94,7 millas/152 km) Kilian va treure 16 minuts a Foote i 42 a Joe Grant. Agafat amb un únic braç va creuar Mineral Creek.

Amb el braç esquerre enganxat al cos i entre una sonora ovació, Kilian Jornet va arribar a la meta com a guanyador. Mike Foote va ser segon amb 24h55:28 i Joe Grant, tercer (25h38:00). "No és la primera vegada que em surt l’espatlla", va dir somrient i es va abraçar a Joe Grant, segon.