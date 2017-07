La Nectarina Atlètica reuneix 500 participants

Antoni i Rosamari Carulla van guanyar en la distància de 10 km || Martí Sabater i Angèlica Damoc es van imposar a la prova de 5

La Nectarina Atlètica Fruits de Ponent d’Alcarràs, una de les cites clàssiques del calendari estiuenc de la Lliga de Ponent, va reunir aquest diumenge 500 participants en una edició amb dos recorreguts de deu i cinc quilòmetres, a més de proves infantils i una caminada popular. A la prova llarga, el guanyador en categoria masculina va ser Antoni Carulla (Runners Balaguer), que es va imposar amb un temps de 34:48, seguit de Ramon Carulla (La Guineu), a 48 segons.



El podi el va completar Josep Segura, que va entrar a 1:01 del vencedor. En categoria femenina, la primera classificada va ser Rosamari Carulla, germana del segon classificat a la prova masculina. L’atleta de La Guineu-Logiesport va fer un pas important per revalidar el seu títol a la Lliga Ponent a l’acabar la prova amb un temps de 39:57.



Elisa Lladós (Clos Pons Thai Runners) va ser segona, a 4:36 de la vencedora, i Ariadna Jofre (The Spartanners) va acabar tercera a 6:06. Quant a la prova de 5 km, el guanyador en categoria masculina va ser Martí Sabater (Logiesport-Tallers Enric), amb un registre de 17:28. Sergi Nunes (Runners Balaguer) va acabar segon a 13 segons, i Nathan Nicholson va completar el podi amb un crono de 17:46.



En categoria femenina, el triomf va ser per a Angèlica Damoc (21:37), seguida de Maria Bertran (Esports Truga), que va entrar a 20 segons, i Ruth Martí (CA Ascó), a 53 segons.