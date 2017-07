“Jarred ens donarà el toc de qualitat que necessitem”

Comenge, satisfet amb el fitxatge del base canadenc, del qual destaca el físic i el tir

Després de setmanes llançant ofertes a diferents bases, Borja Comenge ha pogut tancar un director de joc del perfil que volia, dinàmic, bon anotador i amb capacitat per defensar, qualitats que ha trobat en Jarred Ogungbemi-Jackson, de 25 anys i 1,78 metres d’alçada que arriba de la primera divisió portuguesa, en la qual ha estat elegit com el millor base. “Dirigeix i anota, i creiem que ens donarà el toc de qualitat que necessitem”, va apuntar el tècnic de l’Actel Força Lleida.“Buscàvem un jugador que fos un bon complement per a Marc Rubín de Celis i pensem que Jarred té