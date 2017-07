Travé, subcampió del món

El palista lleidatà es penja la medalla de plata en canoa júnior i es queda a segon i mig de l’or || Laia Sorribes va acabar cinquena i no va poder reeditar el subcampionat de l’any passat

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El lleidatà Miquel Travé va aconseguir ahir la primera i única medalla individual de l’eslàlom espanyol en el Campionat del Món júnior i sub-23, que avui conclourà a Bratislava (Eslovàquia) amb les finals per equips. El palista del Cadí Canoe Kayak es va proclamar subcampió mundial júnior de canoa a l’acabar segon en una final molt disputada, en la qual es va quedar a 1 segon i 24 dècimes del campió, el polonès Kacper Sztuba. Travé, una de les sensacions aquesta temporada de l’eslàlom espanyol, no en va ha debutat, sent encara júnior, a la Copa del Món absoluta, es