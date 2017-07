Pierre Oriola convenç Scariolo

Ha estat inclòs en la preselecció per a l’Eurobàsquet

El pivot lleidatà Pierre Oriola ha estat un dels sis jugadors elegits pel seleccionador espanyol absolut de bàsquet, Sergio Scariolo, per integrar el grup definitiu que es reunirà aquest divendres a Madrid per preparar l’Eurobàsquet 2017, que es disputarà aquest estiu a Romania. Al costat del targarí, ara ja a les files del FC Barcelona, també hi haurà Guillem Vives i Joan Sastre, fins ara els seus companys al València; Xavi Rabaseda, Sebas Saiz i Ilimane Diop. Els sis formaven part del grup que, durant una setmana, ha estat a la localitat malaguenya de Benahavís disputant dos partits amistosos davant