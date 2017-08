Magraners fa història

Aquest club de twirling lleidatà, que el pròxim 2018 complirà 25 anys, debuta a la Internacional Cup || Arriba a Croàcia com a campió català i d’Espanya

El Club Twirling Magraners participarà la setmana que ve per primera vegada en la Internacional Cup d’aquesta disciplina esportiva, tot un Campionat del Món en el qual es donaran cita a la ciutat croata de Porec equips de 27 països. “És un fet històric per al nostre club”, explica Rosa Hernández, presidenta del club, que el pròxim 2018 complirà 25 anys. “Hi afrontem molt il·lusionats. No havia passat mai tenir aquesta oportunitat. Som un club humil i modest, en el qual tot es fa gràcies al voluntariat de la gent”, afegeix.“Sabem que el nivell és molt alt i només deu