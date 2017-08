L'EFAC s'imposa a les Borges

Els del Segrià colpegen primer

L’EFAC Almacelles va aconseguir colpejar primer ahir en l’eliminatòria dels quarts de final de la Copa Lleida que l’enfronta al Borges. Els del Segrià, enaltits per una gran primera part, van superar (2-3) un conjunt local que va provar de capgirar el marcador després del descans però va pagar la seua falta de rodatge.

El duel va tenir dos parts molt diferenciades. La primera va ser totalment blanc-i-vermella, mentre que a la segona el Borges hauria pogut igualar i fins i tot va tenir l’oportunitat de capgirar el marcador.

Malgrat el gran domini de l’equip d’Almacelles, el primer gol va ser per als visitants. El Borges, en la seua primera arribada a l’àrea, va culminar un contraatac amb definició genial de Pijuan des de fora el rectangle (1-0, min. 9). Tanmateix, l’EFAC va seguir endavant i, amb un Ciruela imperial, feia el que volia al mig del camp. El Borges, amb un ritme encara més propi de la Segona Catalana que de la Primera, no podia amb la velocitat de pilota que imprimien els visitants. A tot això van arribar tres gols que van sotragar el marcador. El primer va ser obra de Joel Chiné només sis minuts més tard de l’1-0. El jugador de l’EFAC va guanyar la partida a dos rivals per rematar un córner al fons de la xarxa (1-1). L’encarregat de marcar el segon va ser Jordi Martí –un dels més destacats ahir–, que en una jugada de pur davanter centre va resoldre a la perfecció (1-2, min. 33). Encara faltava per arribar el tercer, que va ser obra de Viladegut amb un xut ras abans del descans (1-3). La segona part va ser molt diferent de la primera, encara que va començar de la mateixa forma, amb un gol del Borges. Una bona jugada col·lectiva la va culminar Guitart des del punt de penal amb un gran xut creuat davant del qual res va poder fer el porter visitant (2-3, 51’). A partir d’allà va començar un carrusel de canvis per part dels dos equips que va acabar per afavorir els de les Garrigues. El domini del partit va canviar de costat per complet, i els jugadors locals van començar a arribar amb molt de perill. Aitor Serrano, flamant fitxatge procedent de la Pobla de Mafumet i precisament un dels canvis, va ser el gran protagonista amb tres ocasions molt clares. No obstant, al davant es va trobar un Jordi Chiné que es va lluir amb intervencions de molt mèrit. En canvi, per part de l’EFAC pràcticament no hi va haver cap ocasió després del descans. El 2-3 posa l’eliminatòria molt de cara als d’Almacelles, tot i que encara queda el partit de tornada que es disputarà divendres que ve. I el Borges ja ha demostrat a la segona part que és capaç de presentar batalla.