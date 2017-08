Kilian fa créixer la llegenda

Jornet guanya per cinquena vegada la mítica Sierre-Zinal, amb què iguala el rècord del mexicà Mejía || Laura Orgué finalitza sisena

Kilian Jornet segueix engrandint la llegenda i ahir va aconseguir una nova gesta al guanyar per cinquena vegada la mítica Sierre-Zinal. Amb aquesta cinquena victòria en una cursa que també es coneix com els cinc quatremils, ja que a llarg del recorregut es veuen cinc pics de més de 4.000 metres d’altura dels Alps suïssos, Jornet iguala el rècord de cinc victòries que tenia en solitari el mexicà Ricardo Mejía.“Estic molt content amb la victòria. Quan vaig començar, Mejía era un ídol per a mi i mai vaig imaginar que podria igualar les seues cinc victòries”, va explicar el lleidatà.