El Barça denuncia amenaces contra Bartomeu i família

Nega un possible interès empresarial del president en el fitxatge de Paulinho

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Josep Vives, el portaveu de la junta directiva del FC Barcelona, va lamentar ahir la que considera que ha estat una campanya de desprestigi cap al president del club, Josep Maria Bartomeu, amb referència al fitxatge de Paulinho, procedent del Guangzhou xinès per quaranta milions d’euros, i al possible interès personal i empresarial del dirigent en el traspàs. “Exigeix una reflexió col·lectiva la campanya de desprestigi de la qual ha estat objecte el president del club, Josep Maria Bartomeu, aquestes últimes hores. Una campanya que per les investigacions que ha pogut fer el club és artificiosa i manipulada. La majoria