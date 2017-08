“L’equip és atrevit”

L’entrenador del Lleida, Gerard Albadalejo, afirma que els seus jugadors arriben “en bon moment” a l’inici de Lliga || Debuta demà al camp del Badalona

Gerard Albadalejo, que debutarà demà al camp del Badalona al capdavant del Lleida a la Lliga, considera que l’equip arriba “en un bon moment” a l’inici de la competició i encara que es confessa safisfet amb la plantilla que té no descarta que hi pugui haver noves incorporacions fins a final de mes. “Estem amb moltes ganes que arribi el partit. A hores d’ara tots els equips volem ja jugar per aconseguir punts. Crec que arribem en un bon moment”, va explicar, afegint que “tenim una plantilla competitiva, treballadora i humil. És un equip que no pararà de córrer durant