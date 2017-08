L'esport plora per les víctimes

Lleida, Barça i Espanyol van ser alguns dels molts clubs que ahir van guardar un minut de silenci pels atemptats de Barcelona i Cambrils || Infinitat de missatges a les xarxes socials

El món de l’esport ha viscut també amb consternació els atemptats terroristes que van tenir lloc a Barcelona i Cambrils. La totalitat de plantilles de futbol, que aquest cap de setmana inicien la competició de lliga, van guardar ahir un minut de silenci en memòria de les víctimes abans de les respectives sessions d’entrenament, i al seu torn les xarxes socials s’omplien amb infinitat de missatges per part de les figures de diferents especialitats esportives.

El tècnic del Lleida, Gerard Albadalejo, barceloní de naixement, es va solidaritzar ahir amb les víctimes. “Sóc de Barcelona, així que em toca molt de prop. Des del món de l’esport mostrem un rebuig total d’aquests actes. Volem que ens deixin viure la vida en pau i que deixin tranquil·la tanta gent innocent. Mostrem la nostra total solidaritat amb les famílies de les víctimes i desitgem que no passi mai més.”



Tant als partits de la Copa Lleida com en tots els amistosos es guardarà un minut de silenci

Des de la Federació Catalana de Futbol s’ha ordenat un minut de silenci per a tots els encontres que tinguin lloc aquest cap de setmana, tant si són amistosos com de competició. Entre aquests, els de la Copa Lleida, el Lleida-EFAC d’avui (19.30 hores, Gardeny) i el Tàrrega-Balaguer de demà.

També hi haurà minut de silenci als partits de Primera, Segona i Segona B i en competicions europees com la Bundesliga. I, per la seua banda, els jugadors del Barça portaran a la samarreta el nom de Barcelona, en lloc del que correspon a cadascun dels jugadors.

El campió del món de MotoGP, Marc Màrquez, va escriure a Twitter “T’estimo, Barcelona”, sobre un cor i la frase “Commocionat pel que ha passat! Impotència màxima”. Pau Gasol, Fernando Alonso o Iker Casillas, els clubs de futbol professionals i institucions relacionades amb el món de l’esport van voler solidaritzar-se amb víctimes i ferits, mostrant la seua repulsa al doble atemptat terrorista. Gerard Piqué va demanar “unió” davant de la “barbàrie”, de la mateixa manera que van fer el capità blaugrana Andrés Iniesta o Leo Messi.