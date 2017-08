La Vuelta envaeix territori lleidatà

L’etapa d’ahir va recórrer 130 quilòmetres per la província després de sortir des d’Escaldes-Engordany || Chris Froome segueix com a líder a Tarragona, on es va imposar l’italià Matteo Trentin

Matteo Trentin va guanyar ahir la quarta etapa de la Vuelta, disputada entre Escaldes-Engordany i Tarragona, amb prop de 130 quilòmetres per territori lleidatà i en la qual Chris Froome va mantenir el liderat. Les localitats lleidatanes per les quals va transcórrer l’etapa es van bolcar amb els ciclistes, mentre que Tàrrega per la Independència va repartir estelades entre els aficionats al pas del grup per la capital de l’Urgell. Jornada de calor i transició per als favorits, que no van patir amb l’escapada controlada. Froome va mantenir els dos segons d’avantatge sobre David de la Cruz i Nicolas Roche. De seguida es va animar el matí. A penes travessat el pas fronterer d’Andorra, es van llançar a l’aventura cinc ciclistes. Via lliure per a la cavalcada, contra un grup que va admetre un avantatge màxim de set minuts en el quilòmetre 65. L’entesa es va trencar a les primeres rampes de l’alt de Belltall, on va atacar Rossetto emportant-se a la roda Rubio. Més aviat un rodador que, carregat d’il·lusió, va provar de desenganxar-se del francès a dotze quilòmetres de meta, quan el grup treia el cap. Però no hi va haver manera de completar el somni. No van servir els esforços desplegats en 180 quilòmetres. A vuit de la meta, després de passar per Valls, l’etapa va tornar a nàixer. El Quick-Step va marcar el ritme. Així es va arribar a l’esprint, molt desordenat, amb els guepards a primera línia. Juanjo Lobato va llançar un atac llunyà a la recerca de la sorpresa. Però el ciclista gadità no comptava amb la reacció de l’italià Trentin. Una vegada que va respondre, es van confirmar els pitjors presagis per al ciclista del Lotto-Jumbo i el va passar com un avió per guanyar.