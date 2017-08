El Lleida s’estrena a casa amb un altre empat (1-1)

L’equip de Gerard Albadalejo s'ha avançat amb un gol d’Iván Agudo que ha igualat l’Esportiu Aragó

El Lleida Esportiu ha saldat la seua estrena de Lliga al Camp d’Esports davant de l’Esportiu Aragó amb un altre empat (1-1). Si la passada setmana el nou Lleida de Gerard Albadalejo arrencava un punt de Badalona, en empatar 1-1, avui, en el primer partit de Lliga a casa, ha repetit resultat davant del filial del Saragossa, amb la diferència que fa set dies va remuntar el gol dels barcelonins i avui ha marcat primer, però no ha aconseguit mantenir la seua porta a zero.

En un estadi amb molt poc públic Albadalejo ha fet alguns canvis respecte a l’onze inicial de la primera jornada. Un dels que ha estrenat titularitat, Iván Agudo, ha tingut la primera ocasió de gol en el minut 8, però en tota la primera part cap dels dos equips no ha pogut moure el marcador, arribant-se 0-0 al descans.

En la segona el Lleida ha posat una marxa més i el partit se li ha posat de cara amb el gol del mateix Ivan Agudo en el minut 50, per posar l’1-0 al marcador. Però l’equip lleidatà no ha pogut defensar aquest avantatge i vuit minuts més tard Torras ha marcat l’1-1. Fins al final del partit els dos equips han tingut oportunitats, però ja no hi ha hagut dos gols. El Lleida tanca la segona jornada amb dos punts en el seu caseller, fruit d’altres tants empats.

Abans d’iniciar-se el partit es va guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.