La cursa BTT Terra d'Oliveres d'Arbeca preveu arribar als 500 participants

La Diputació de Lleida ha acollit aquest dilluns la presentació de la 8a Cursa BTT Terra d’Oliveres, que se celebrarà el 10 de setembre juntament amb la VI Fira de la BTT.La prova està organitzada pel Club Ciclista d’Arbeca amb la col·laboració de la Diputació, el Consell Esportiu de les Garrigues i l’Ajuntament d’Arbeca.El diputat Enric Mir ha destacat la promoció turística i d’interès cultural que promou aquesta cursa, que aquest any també passarà pels Vilars d’Arbeca.La 8a Cursa BTT Terra d’Oliveres oferirà tres circuits als corredors:El president del Club Ciclista d’Arbeca, Marc Ribera, ha explicat que el circuit de 20 km està pensat per aquelles persones que s’inicien amb la BTT, el de 40 km per aquells que ja tenen certa experiència i volen gaudir de corriols i trialeres i el de 60 km està ideat pels ciclistes que volen distàncies llargues i recorreguts més tècnics.Per la seva banda, el regidor de l’Ajuntament d’Arbeca, Albert Felip, ha explicat que la cursa és un bon reclam per al municipi i tot i que les inscripcions van més lentes aquest any, confien arribar als 500 participants.Malgrat no ser una cursa competitiva, la classificació és puntuable per la Xallenger Garrigues, que aplega en un calendari les diferents proves de bicicleta de muntanya que s’organitzen a la comarca i voltants.