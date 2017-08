Els abonats del Lleida entraran gratis a la Copa

Les localitats per veure demà el Melilla costen 15 euros per als no socis

Els abonats del Lleida Esportiu tindran demà l’entrada gratuïta, en el partit corresponent a la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que l’equip que entrena Gerard Albadalejo disputarà al Camp d’Esports davant del Melilla (20.30). La directiva del club ha decidit incloure aquest partit en l’abonament de la temporada, mentre que el públic en general pagarà 15 euros i els nens de fins a 10 anys, 5 euros.

Per a aquest matx, com ja va ocórrer en el partit davant del Reus corresponent a la primera edició del Trofeu Emili Vicente, només estarà oberta la zona de Tribuna. Abonats i públic en general entraran a l’estadi per l’accés habitual, la Porta 1, mentre que la Porta 3 s’utilitzarà per a mitjans de comunicació i acreditacions.

Les entrades es podran adquirir a les taquilles a partir de les 19.30, una hora abans de l’inici del partit, mentre que les portes del Camp d’Esports s’obriran a les 19.45.

D’altra banda, aquesta és la primera vegada en la seua jove història que el Lleida Esportiu obre la Lliga encadenant dos empats en les dos primeres jornades. L’última vegada que va ocórrer va ser la temporada 2000-01, amb l’equip competint com a UE Lleida a Segona A. Aquella temporada va finalitzar amb el descens a Segona B.

En la història de la UE Lleida, sumar dos empats en les dos primeres jornades únicament va ocórrer en unes altres dos ocasions. Va ser la 1996-97 i la 1992-93, que es va cloure amb l’històric ascens a Primera.

El Melilla s’entrena demà al camp de l’Atlètic Segre

La plantilla del Melilla té previst arribar avui a Lleida i demà, a les 10.00, s’entrenarà a les instal·lacions de l’Atlètic Segre. El primer rival del Lleida a la Copa del Rei arriba al Camp d’Esports després d’haver sumat 4 punts en les dos jornades de Lliga que s’han disputat fins ara. En la primera jornada va empatar 1-1 al camp del Las Palmas Atlètic, mentre que aquest cap de setmana passat va derrotar el Jumilla per 1-0. En dos jornades, per tant, únicament ha encaixat un gol, mentre que n’ha marcat dos. Amb aquests dos resultats, l’equip ocupa la setena posició a la classificació del Grup IV de la Segona divisió B. El tècnic del Melilla és Manolo Herrero. Aquest entrenador ja sap el que és eliminar el Lleida. La temporada 2012-2013 era el tècnic del Reial Jaén, equip que va deixar fora del play-off el Lleida que llavors entrenava Toni Seligrat. També es va enfrontar al Lleida les temporades 2014-2015 i 2015-2016, encara que en aquest cas va ser a la Lliga i sent el tècnic de l’Hèrcules. Herrero, per tant, també sap el que és caure eliminat davant del Lleida. La temporada 2015-2016, el Lleida va superar l’Hèrcules en la primera ronda de la Copa del Rei. L’equip blau, que llavors entrenava Imanol Idiakez, va superar l’equip alacantí per 3-1 en un partit que es va disputar el 2 de setembre del 2015. Un jugador del Melilla, Yacine Qasmi, va jugar al PSG (2010-2011).