El Lleida continua invicte i suma davant del Penya Deportiva la seua segona victòria consecutiva (2-1)

Actualitzada 10/09/2017 a les 13:27

El Lleida ha sumat avui la seua segona victòria seguida en superar per 2-1 el Penya Deportiva de Santa Eulàlia (Eivissa) i continua invicte després de quatre jornades de Lliga, després dels dos empats inicials, i amb 8 punts se situa a la zona alta de la classificació.

El partit disputat aquest migdia al Camp d’Esports ha començat amb domini de l’equip local, que en el primer quart d’hora ja han comptat amb dos bones ocasions, primer amb un centre de Pumar que no ha trobat rematador i després amb un rematada de cap alt de Marc Nierga. El centrecampista Manu Molina, l’últim fitxatge del Lleida Esportiu, també ho ha provat en el minut 24 amb un rematada que ha sortit desviada. El domini dels blaus ha acabat cristal·litzant a la mitja hora quan Nierga ha aprofitat un bon centre d’Iván Agudo per marcar. Amb el gol a favor i algunes fases de bon joc local s’ha arribat al descans.

En la represa, l’entrenador visitant ha introduït dos canvis i el seu equip ha sortit a la recerca de l’empat, que el porter local Diego Rivas ha evitat en el minut 56 llançant-se als peus d’un davanter del Penya Deportiva. Ha estat una baldada perquè els locals tornessin a recuperar el control, coincidint amb l’entrada de Javi López en substitució d’Iván Agudo. I precisament Javi López ha estat objecte d’un penal molt clar en el minut 72 quan intentava superar el porter visitant. Nierga no ha fallat en el llançament i ha anotat el segon gol del Lleida i del seu compte particular. Amb el 2-0 el partit semblava sentenciat, però els visitants no han defallit i, després d’una gran intervenció de Diego Rivas en el minut 85, dos minuts després Erik ha retallat distàncies i ha posat emoció als minuts finals. Afortunadament per als de Gerard Albaladejo, aquests han pogut mantenir el mínim avantatge.