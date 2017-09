El Lleida posa a la venda entrades anticipades a preu reduït abans de conèixer el rival de Copa

Actualitzada 13/09/2017 a les 16:30

Un cop es faci el sorteig, en el cas que el rival sigui Barça, Reial Madrid o Atlètic, el preu anirà dels 60 als 30 euros

© Cartell copa del rei Lleida Esportiu

El Lleida Esportiu posarà a la venda 4.000 entrades anticipades de cara a l'eliminatòria de setzens de final de la Copa del Rei que l'enfrontarà a un equip de primera divisió europeu. Ho farà sense saber encara el rival, que es coneixerà en el sorteig que es farà el dia 28 de setembre a la seu de la federació espanyola de futbol.



Abans, el dia 21 i 22, es posaran a la venda aquestes entrades exclusivament als socis, que en podran comprar tantes com vulguin. El preu serà de 30 euros a tribuna, 20 a lateral, 15 a gols i 10 a infantil. En cas que no es venguin totes les entrades, a partir del dia 25 i fins el 27 es posaran a venda les entrades al públic en general.



L'entrada particular del soci tindrà un preu de 10 euros i es podrà adquirir a partir del dia 4 d'octubre



Un cop es faci el sorteig, si el rival és el Barça, el Reial Madrid o l'Atlètic de Madrid, el preu de les entrades anirà dels 60 euros a tribuna als 30 a gols.