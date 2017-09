Albadalejo veu el Lleida encara amb marge de millora

“Tant de bo estiguem a poc del que vull, l’important és treballar amb humilitat”

El tècnic del Lleida Esportiu, Gerard Albadalejo, no va ocultar “l’alegria que hi ha al vestidor” pel bon inici de temporada de l’equip, sense conèixer encara la derrota a la Lliga, on és quart, i tampoc a la Copa del Rei, on a la quarta eliminatòria li correspondrà el premi de jugar davant d’un Primera de competició europea. Però el tècnic blau no es conforma i, al ser preguntat sobre a quin nivell està l’equip ara mateix respecte al que ell desitjaria, va admetre que “no ho sé, però tant de bo estiguem a poc del que vull, perquè voldria dir que tenim encara molt marge de millora. Això ens ho dirà el treball de l’equip en les pròximes setmanes”, va assenyalar.

Albadalejo va advertir de les dificultats que planteja la visita demà al camp de l’Atlètic Balears, que és sisè, a un punt dels lleidatans. “Hem de ser realistes. Anem a un camp molt difícil, que no et permet relaxar-te, fins i tot quan vas guanyant. O sigui que haurem d’estar molt concentrats. L’Atlètic Balears és un dels millors equips de la categoria: la temporada passada va disputar el play-off i aquest any, a més a més, s’ha reforçat”, va destacar.

L’entrenador de l’equip lleidatà va advocar per continuar aplicant la recepta que els està donant bons resultats. “Cal treballar amb humilitat. Hem de ser molt sòlids al darrere, tancar la nostra porteria i aprofitar les opcions que tinguem perquè de segur que hi haurà dos o tres ocasions clares per equip.”

Albadalejo va dir, sobre la trajectòria de l’equip, que “no perdre és important, perquè en aquestes categories la derrota et penalitza molt”, i es va referir a les possibles claus del partit. “No crec que hi hagi moltes ocasions, però haurem d’estar molt atents a les accions a pilota aturada i a les transicions quan un equip perdi la pilota.” Sobre la possibilitat de l’arribada d’un davanter, com va apuntar el president, va assenyalar que “sempre estem oberts al mercat i a millorar, sigui en la posició que sigui”.