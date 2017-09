La Ryder Cup de Lleida

El Raimat Golf acull dijous la segona edició d’aquest torneig que enfronta dos equips de les empreses ICG i Atlas Energia || Els capitans seran els professionals Gerard Piris i Toni Farreras

El camp del Raimat Golf Club acollirà aquest dijous, per segon any consecutiu, la Ryder Cup ICG Software-Atlas Energia, que reunirà un total de 120 jugadors entre amateurs, socis del club i personalitats procedents del món empresarial, esportiu, polític i sector de la comunicació. Aquest torneig, la primera edició del qual es va adjudicar ICG, recrea un dels esdeveniments esportius més importants a nivell internacional com és el duel nascut el 1927 i que cada dos anys enfronta els millors jugadors de golf dels Estats Units i d’Europa. En aquest cas, els jugadors representaran dos empreses cent per cent lleidatanes i líders en els seus respectius sectors com són el grup tecnològic ICG Software, fabricant de solucions informàtiques, i Atlas Energia, centrada en la comercialització d’electricitat i gas. A més, totes dos compten amb una llarga trajectòria en l’organització de tornejos de golf i estan compromeses en el suport a l’esport lleidatà, en especial de base.

El president del Grup ICG, Andreu Pi, i el d’Atlas Energia, Josep Maria Solanes, acompanyats del president del Raimat Golf Club, Josep Ramon Gabàs, van explicar ahir durant la presentació que aquest torneig va nàixer amb l’objectiu de ser un nou esdeveniment esportiu de referència per mirar de potenciar Lleida.



Entre els 120 jugadors, 60 per equip, figuren Xavier Trias, Josep Maria Minguella i Jordi Ríos, entre d’altres

Cada equip estarà format per 60 jugadors (30 parelles) i l’expectació ha sigut tanta que han hagut de limitar la participació a causa de la gran demanda. En aquesta edició, els equips estaran novament representats per dos capitans professionals: per part d’ICG Software, Gerard Piris, i per Atlas energia, Toni Farreras. Entre els convidats hi haurà, entre d’altres, l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias, l’exagent de futbolistes Josep Maria Minguella i l’actor i humorista Jordi Ríos.

D’altra banda, en la modalitat match play, el jugador d’handicap més baix juga escratx i la resta rep el 75 per cent de la diferència arredonida dels seus handicaps respecte a l’anterior, adjudicant-se cada jugador els punts a cada forat segons l’Índex de Dificultat d’Handicaps.