El Barça-Actel s’avança a causa del referèndum

Passa al dissabte a les 19.00 hores en lloc del diumenge com estava previst

El debut de lliga de l’Actel Força Lleida es produirà un dia abans del previst, ja que el FC Barcelona ha decidit avançar-lo al dissabte 30 de setembre (19.00) per no coincidir amb el referèndum convocat pel Govern de la Generalitat per a l’1 d’octubre. Podria ser el segon enfrontament entre lleidatans i blaugranes en menys d’una setmana, sempre que els de Borja Comenge siguin capaços aquesta tarda (20.00) de guanyar a Torrefarrera el Prat, en la tercera jornada de la Lliga Catalana de LEB.

Els dos equips han guanyat el Martorell, l’altre equip del grup, per la qual cosa avui es juguen l’altre lloc de finalista. L’Actel afrontarà el duel sense un dels seus reforços, Mike Karena, el qual Comenge no pensa forçar i tornarà a fer rotacions com ja va fer davant de l’Osca en el Trofeu Ciutat de Lleida. “Prefereixo que els jugadors estiguin poc temps a la pista i tenir minuts de qualitat de cada un d’ells. Pensem que, a aquestes altures de la temporada, els jugadors no estan preparats per estar molts minuts seguits a la pista i no té sentit posar en risc físic els jugadors. Mike (Karena) podria jugar, però preferim ser conservadors, com així ens ho han recomanat els metges. I si demà –avui– algun arriba amb alguna molèstia no jugarà o ho farà molt poc. No volem córrer cap risc. Volem guanyar, però no a qualsevol preu”, va puntualitzar el tècnic lleidatà.



Guanyar avui li permetria jugar un altre partit de nivell abans del debut de lliga. “Li donem la importància d’un partit oficial que, a més, té l’al·licient que el que guanyi jugarà la final, amb el plus d’aspirar a jugar un altre partit de qualitat que ens aniria molt bé per continuar acoblant l’equip”, va assenyalar el tècnic.

Davant tindrà un Prat totalment renovat i amb moltes cares noves. És per això que, a diferència del que passa a la Lliga, aquesta vegada no hi haurà una preparació pensant en el rival. “Només hem vist el partit davant del Martorell, més que res per conèixer una mica els jugadors nous i per saber com juga, però no farem res específic ni farem scouting”, va reconèixer Comenge, que desconeix a quin nivell està el seu equip. “No conec prou ni els jugadors ni l’equip i no sé encara quin és el seu nou màxim nivell”, va apuntar.

D’altra banda, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va visitar ahir la plantilla i va aprofitar per recollir el seu abonament de temporada.

Ahir, la localitat reusenca va acollir la presentació de les Lligues Catalanes, des de la d’ACB fins a la d’EBA, passant per la Lliga Femenina i la LEB, les finals de les quals es disputaran a l’Olímpic de Reus. El Cadí és el vigent campió després d’endur-se el títol l’any passat al seu pavelló.