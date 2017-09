Valentino Rossi, declarat apte per a la cursa a Motorland d'Alcanyís

EFE Actualitzada 21/09/2017 a les 17:27

© Valentino Rossi. EFE

L’italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) ha estat declarat apte per disputar el Gran Premi d’Aragó de MotoGP, aquest cap de setmana al circuit Motorland d’Alcanyís, després de passar l’examen mèdic a la clínica del traçat. Rossi, que intentarà disputar la catorzena cursa de la temporada, es va fracturar tíbia i peroné de la seua cama dreta, amb desplaçament, el 31 d’agost, per la qual cosa va haver de ser intervingut quirúrgicament a la matinada de l’1 de setembre.



Aquesta setmana, en dos ocasions ha muntat en una moto de sèrie, una Yamaha YZF R1, i després d’això va decidir intentar disputar el Gran Premi d’Aragó tot just 22 dies després de la seua lesió -24 dies el dia del gran premi-, mentre que en una anterior ocasió, al Gran Premi d’Itàlia del 2010 a Mugello, va tornar a la competició 41 dies després. "Estic bé, provaré", va dir a la sortida del centre mèdic de MotorLand, on el director mèdic del mundial, Giancarlo Di Filippo, i el del circuit d’Alcanyís, Clemente Millán, li van donar el vistiplau malgrat necessitar crosses i que no té clar que vagi a poder córrer diumenge.