Només queden 554 entrades

El Lleida ja ha despatxat 3.446 localitats de les 4.000 que va posar a la venda anticipada per als abonats amb motiu del partit de Copa || Els socis encara tindran prioritat demà a les taquilles

Els abonats del Lleida ja han comprat, en els dos dies que disposaven de termini per fer-ho, 3.446 entrades per al partit de la Copa del Rei davant d’un equip de Primera divisió dels que disputen competició europea. De les 4.000 localitats que el club va posar a la venda anticipada, a tall de promoció abans que se celebri el sorteig, només en queden 554.

En principi, aquestes entrades s’havien de posar a la venda a partir de dilluns, ja per al públic en general i al mateix preu, però el club va canviar ahir el criteri i els socis encara tindran una oportunitat més per aconseguir entrades de forma preferent. Les 554 localitats es posaran a la venda demà coincidint amb el partit de Lliga davant de l’At. Saguntí. Els abonats disposaran d’una taquilla exclusiva per a ells. Respecte a aquest partit, el club ja va rebre ahir els 25 equipaments amb la samarreta de la senyera que el Lleida lluirà demà davant l’At. Saguntí, com a mostra de suport al Govern de la Generalitat i en defensa del referèndum de l’1 d’octubre vinent. En aquest sentit, el Lleida ja va passar a dissabte dia 30 el partit de Lliga que ha de jugar en el camp de l’Ontinyent, per facilitar que els seguidors o membres de la plantilla que el desitgin, puguin votar diumenge.

Pel que fa a les entrades per al partit de la Copa del Rei, els abonats poden adquirir-les a un preu de 15, 20 o 30 euros, en funció de la zona de l’estadi en la qual s’ubiquin. El club ja ha fet públic que, sigui quin sigui el rival de la Copa, que es coneixerà dijous, els preus seran més elevats. Així, si toca el Barcelona o el Reial Madrid, costaran 30, 34 i 60 euros. En qualsevol cas, independentment del rival que ofereixi el sorteig, els socis només pagaran 10 euros.

Si demà, una vegada tancades les taquilles, encara queden entrades, sí que es posaran a la venda dilluns per al públic en general.

L’entrenador del Lleida, Gerard Albadalejo, es va mostrar ahir satisfet pel bon inici de temporada que protagonitza l’equip, encara que va advertir de les dificultats que hi haurà demà davant de l’Atlètic Saguntí i no es va mostrar preocupat perquè l’ambient reivindicatiu que hi pugui haver demà al Camp d’Esports pugui distreure els jugadors i els aficionats. “El cos tècnic i la plantilla del Lleida donem suport i ens posicionem a favor del comunicat que va fer el club i a jugar amb la samarreta de la senyera, però estem centrats només en el rival i no en l’equipament.”

I sobre l’actitud que pugui tenir demà l’afició va dir que “tenim una afició exemplar i diumenge no serà diferent. El públic és lliure per mostrar els seus sentiments, però l’afició, com la resta, el que vol és guanyar i segur que ens donarà suport”.

Sobre la imbatibilitat del Lleida va dir que “les victòries i els bons resultats ratifiquen el treball de l’equip, i en aquest sentit el camí que estem portant és el correcte”, va valorar Albadalejo. Per al partit de demà només té la baixa de Noel, que continua recuperant-se de la lesió.

Pel que fa al rival, l’At. Saguntí, va dir que “serà difícil i ens exigirà moltíssim. Encara que en les dos últimes jornades ha encaixat tres gols, no vol dir res. Precisament per això tota la setmana han incidit en el treball defensiu”.

També va restar importància al partit de la temporada passada, quan el Lleida va perdre al camp valencià i el club ho va impugnar adduint suposada alineació indeguda. “El vestidor és nou i el treball que estem fent és per guanyar els punts, però no per revenges o paraules similars”, va valorar l’entrenador.

Per la seua part, l’equip Juvenil, que milita a la Divisió d’Honor, rep avui a Gardeny el Sant Andreu (18.00).

Mariani: “L’inici és bo, però cal millorar en defensa”

Ismael Mariani, entrenador del Lleida B, que demà rebrà a Gardeny el Vista Alegre (12.00), es va mostrar satisfet de l’inici de Lliga del filial, però creu que cal cometre menys errors. “Sis punts de 9 de jugats està bé, però els errors ens estan penalitzant molt. Hem encaixat massa gols i hem de millorar en defensa”, va valorar.