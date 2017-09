Malgrat no haver pogut saltar al terreny de joc amb la samarreta de la senyera, tal i com el club havia anunciat durant la setmana passada , els jugadors del Lleida se l'han posat després de perdre per la mínima contra l'Atlètic Saguntí. Els assistents al partit que s'han quedat fins al final han aplaudit els jugadors, que s'han quedat uns minuts a la gespa.Ampliarem al diari SEGRE de demà.