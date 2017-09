Senyera a Ontinyent

El Lleida tornarà a demanar jugar amb la samarreta quadribarrada dissabte, al no poder fer-ho amb el Saguntí || L’RFEF diu per escrit que el club no va justificar el canvi de la primera equipació

El president del Lleida Esportiu, Albert Esteve, va dir ahir que faran totes les gestions possibles, amb l’assessorament de la Federació Catalana, per poder jugar aquesta temporada amb la samarreta de la senyera i, en concret, aquest dissabte a Ontinyent, a les 18.00 hores. “A partir d’ara, treballarem en to positiu i constructiu i tot el que ens diguin que hem de fer, per descomptat que ho farem, perquè puguem jugar amb la senyera. Si de la forma que ho hem fet aquesta setmana no hem pogut, doncs intentarem informar-nos per saber com ho podem fer”, va explicar. Va anunciar que, a partir d’ara, la samarreta de la senyera “serà aquesta temporada equipament oficial i la comercialitzarem”, incorporant-se a les tres oficials que ja té la plantilla (la primera és la clàssica blava; la segona és de color morat, i la tercera, groga).

El president del Lleida –que va convocar ahir roda de premsa després de no permetre l’àrbitre diumenge que l’equip vestís la samarreta de la senyera seguint ordres federatives– va assegurar que no havien rebut cap resposta de l’Espanyola després de comunicar-los dimecres la voluntat de jugar amb la samarreta de la discòrdia.

Tanmateix, hi ha un comunicat de l’RFEF, firmat per la secretària general, Esther Gascón, datat a dia 21 de setembre, en el qual rebutja la petició del Lleida argumentant que “és imperatiu normatiu que els futbolistes vesteixin el primer dels uniformes oficials del seu club”, afegint que el club lleidatà no ha al·legat cap “raó, motiu o justificació que permeti enervar l’obligada aplicació del precepte reglamentari”.

En aquest sentit, Albert Esteve va dir que “no hem rebut cap comunicat, però no ara, sinó mai. L’àrbitre ens va dir que li havia arribat un informe i durant la reunió que vam mantenir amb ell li va arribar una trucada per confirmar si l’encontre es jugava o se suspenia”.

Esteve atribueix a l’“actual conjuntura política” que els impedissin vestir amb la samarreta de la senyera que ha utilitzat el club des del 2012 –al Camp d’Esports, davant de l’Eibar; a la Copa, en el camp del Betis, i en un play-off a la Ciutat Esportiva del Reial Madrid–, “sense que hi hagués cap problema, però situacions que abans es podien evitar, ara generen un conflicte. Tot plegat ha estat per falta de voluntat”, va afegir el president del club.

Sobre si era un acte reivindicatiu, va afirmar que “ho vam fer donant suport al comunicat oficial de dimecres (el club es va adherir al dret a decidir), el mateix que va fer el Reus, per exemple, que va desplegar una gran senyera al camp”. I es va mostrar optimista que a partir d’ara no hi haurà cap prohibició. “La normalitat seria que ens diguin que sí”. Sobre l’Atlètic Saguntí, el president del qual va assegurar que va ser una decisió de l’àrbitre, va dir que “no pensem malament de ningú, però nosaltres portem sempre dos equipacions i ells només en van portar una”.

El Lleida va esgotar ahir les últimes 159 entrades que quedaven de les 4.000 que va posar a la venda anticipada per al partit de la Copa del Rei del proper 25 d’octubre davant d’un equip de Primera divisió que juga competició europea.

Fins diumenge només podien adquirir les entrades anticipades els abonats i ahir ja es van posar a disposició dels aficionats en general.

Val a recordar que el sorteig de la Copa tindrà lloc aquest dijous, a les 13.00 hores.

D’altra banda, el president Albert Esteve, que es va reunir ahir amb la plantilla i el cos tècnic, va animar els aficionats a acompanyar a l’equip aquest dissabte a Ontinyent. El club ha organitzat un autocar per assistir a aquest partit, que començarà a les 18.00 hores.

El preu del viatge és de 25 euros per als membres de la Grada d’Animació, 27 euros per als abonats del club i 30 euros per als no socis. No s’inclou l’entrada per al partit, que serà de 15 euros.