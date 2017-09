Gerard Piqué demana als catalans que s'expressin pacíficament fins l'1-O

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de septiembre de 2017

El jugador del Barcelona Gerard Piqué s’ha posicionat aquest dijous a favor que els catalans s’expressin "pacíficament" fins l'1 d’octubre, dia en què el Govern de la Generalitat ha convocat un referèndum d’independència suspès pel Tribunal Constitucional. "Des d’avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i bé fort", ha escrit el central blaugrana, que en el seu missatge publicat a la xarxa social Twitter ha afegit l’etiqueta #Votarem (Votarem).No és la primera ocasió que Piqué es mostra favorable al dret a realitzar un referèndum d’autodeterminació a Catalunya, encara que mai no s’ha posicionat a favor de la independència.De fet fa uns mesos, en una entrevista concedida a la revista Papel, explicava que "no té res a veure estar a favor del referèndum amb estar a favor de la independència" de Catalunya.