Entrades per a la Copa a 35, 25 i 20 euros a partir d'avui

El Lleida Esportiu posarà a la venda a partir d’avui la resta d’entrades per al partit d’anada de la Copa del Rei davant de la Reial Societat amb uns preus per al públic en general de 35 euros la Tribuna, 25 la grada de Lateral, 20 els Gols i 10 els nens, mentre que els abonats només pagaran 10 euros, excepte els que tinguin el carnet infantil, que entraran gratis sempre que passin a recollir prèviament la seua localitat.

El president del club, Albert Esteve, va informar ahir de tots els detalls de l’adquisició de les 8.748 localitats que queden per despatxar, després d’haver-se venut fins a la setmana passada, de forma anticipada, 4.000 entrades a un preu 5 euros menor a cada zona de l’estadi del que ara es vendrà. Amb tot, Esteve espera una gran resposta d’abonats i afició “ja que són els mateixos preus que vam posar fa quatre anys quan ens va tocar el Betis. Ho hem fet perquè enfrontar-nos de nou a un Primera ha de suposar una gran festa, un premi que hem de disfrutar”.



Els abonats (actualment n’hi ha 2.976, dels quals 417 són nous) podran passar a recollir la seua entrada des d’avui i fins al dia 20, ja que si no ho han fet aleshores les esmentades localitats es posaran a la venda a partir del dia 23.

El públic en general, en canvi, podrà adquirir la seua localitat entre avui i la vigília del partit. El mateix dia del matx davant de la Reial Societat –el 25 o el 26– els preus pujaran a 45 € Tribuna, 35 Lateral i 25 Gols. Només es mantindran els 10 € dels nens.

Esteve també va recordar que ja no queden entrades a la venda a la Grada d’Animació perquè les que hi ha estan reservades per a l’abonat. A més, va confirmar que la Reial Societat ha demanat 400 entrades i que els aficionats visitants s’ubicaran tots a Gol Sud. Quant als que vulguin fer-se abonats i comprar entrades aprofitant aquesta condició hauran de fer totes dos coses al mateix temps fins al dia 20.

L’horari de les taquilles serà de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.00, exceptuant els dies 12 i 13, que estaran tancades.

A més, Esteve va anunciar que el club organitzarà un autocar al preu de 30 euros no socis, 27 socis i 25 els membres de Grada d’Animació. Els bitllets es vendran avui i demà, i la setmana que ve només de dilluns a dimecres. L’entrada, a més, costarà 12 euros.

D’altra banda, Albert Esteve va informar que l’acte d’homenatge i inauguració de la porta 7 que portarà el nom de l’exjugador blau mort el juny passat, Antoni Palau, tindrà lloc en la setmana del 16 al 22 d’aquest mes.