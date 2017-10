Apunten ben amunt

Un ICG Lleida molt renovat obre avui una temporada en què la Copa del Rei i Europa tornen a ser els objectius

L’ICG Software Lleida obre aquest migdia (12.00) a l’Onze de Setembre davant l’Alcoi una nova temporada a l’OK Lliga, amb els mateixos reptes però amb un equip molt renovat, rejovenit i amb un potencial capaç de donar grans alegries a l’afició. “Aquest any es divertiran”, assegura el tècnic Albert Folguera, que per fi ha pogut “escollir” els millors per al seu nou projecte. L’excusa que “Lleida queda molt lluny”, esgrimida des de fa temps per la majoria de jugadors quan rebien una oferta llistada, ha passat a millor vida, fins al punt que el club ha rebut oferiments per jugar.Fins