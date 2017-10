Algerri viu la gran festa atlètica

La Cursa del Dúgol, nascuda l’any passat, reuneix uns 300 participants entre carreres i una caminada || Tàssies i Bonjorn, en 10 km, i Nunes i Bové, en 5 km, els guanyadors

Alexandre Tàssies i Gemma Bonjorn, en la carrera llarga de 10 km, i Sergi Nunes i Anna Bové, en la curta de 5 km, van ser els vencedors en categoria masculina i femenina de la segona edició de la Cursa del Dúgol d’Algerri, que va reunir ahir prop de 300 participants. La cita atlètica, organitzada per la CE Algerri, incloïa una caminada, així com curses infantils. Pel que fa a les carreres de 10 i 5 km, les dos eren puntuables per a la Lliga Ponent Eurosomni. A la prova de 10 km, darrere de Tàssies (Logiesport-CELinyola), que va repetir triomf de la passada edició, van entrar a la meta Àlex Salinas (Aitona Taboll Runners) i Josep Maria Bergua (Clos Pons Thai Runners). En dones, darrere de Gemma Bonjorn (Track), van entrar Elisa Lladós (Clos Pons Thai Runners) i Montse Magallón (The Spartanners).

En els 5 km, després de Sergi Nunes (Runners Balaguer) es van classificar Joan Coromina i Xavier Marqués, tots dos de l’equip Esports Truga). En dones, darrere d’Anna Bové (Esports Truga) van entrar Sandra Borda (Xafatolls) i Maria Bertran (Esports Truga). La Cursa del Dúgol va nàixer l’any passat i pren el nom en record a un fet d’inicis del segle XX, quan una gran au atacava els ramats i va ser caçada per un pastor de casa Borràs.