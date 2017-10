El Borges reacciona sense premi

El conjunt de les Garrigues millora a la segona part, després d’un primer temps dominat pels locals || Andreu, amb un gol matiner al minut 3, va donar els tres punts al San Cristóbal

El Borges Blanques va encaixar la segona derrota consecutiva d’aquesta temporada en la visita al camp del San Cristóbal, en un duel en el qual els lleidatans van mostrar dos cares molt diferents: una, per oblidar, els primers 45 minuts, i una altra d’esperançadora a la segona part de l’encontre (1-0). Tot just arrancar el partit, el local Andreu, aprofitant la passivitat de la defensa, va avançar els seus al minut 3. A partir d’aleshores, els egarencs van dominar per complet un Borges molt tocat, que no es va trobar còmode en cap moment i va ser incapaç de fer