L’AEM tuteja l’Espanyol

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El partit no va començar bé per a les de l’AEM que, potser pel fet de despertar-se d’hora i el viatge, o per la presència de les càmeres d’Esport 3, que van oferir l’encontre en directe, es van mostrar molt nervioses i encarcarades davant d’un Espanyol liderat per una inspirada Carla Ventura, que va mirar d’aprofitar aquesta circumstància. Malgrat tot, les arribades locals tampoc van tenir gaire perill, excepte en un un contra un que Subies va resoldre amb encert. A partir del minut 25 les visitants van aconseguir asserenar-se i el joc es va anivellar. Ja a la segona