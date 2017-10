Dovizioso supera Márquez, que se'n va anar a terra, en els entrenaments del GP del Japó

EFE Actualitzada 13/10/2017 a les 11:14

La caiguda no va tenir conseqüències per al de Cervera

© Marc Márquez al circuit de Motegi. EFE

L’italià Andrea Dovizioso va doblegar el lleidatà Marc Márquez en la baralla per la primera plaça en els lliures del G.P. del Japó de MotoGP a "Twin Ring" Motegi. Dovizioso "va collar" en la segona tanda d’entrenaments lliures Marc Márquez, que se’n va anar a terra gairebé al final de la sessió, sense conseqüències per a la seua integritat física. Márquez va protagonitzar al circuit "Twin Ring" Motegi la vint-i-tresena caiguda en el que va de temporada, en recuperar de cop la tracció a la roda posterior de la seua moto i sortir volant de la mateixa a la corba quatre del traçat.



El pilot de Repsol Honda, que havia estat el més ràpid al matí, es va veure superat per l’italià Dovizioso, el seu rival més directe en la baralla pel títol mundial, encara que ho fos per escassament quaranta-tres mil·lèsimes de segon, amb un sorprenent Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) a la tercera plaça.



Una vegada més, i com ja succeís al matí, la pluja va ser una de les principals protagonistes de la jornada, doncs no va deixar de caure pràcticament en cap moment, si bé això no va impedir a tots els pilots -tret del britànic Scott Redding (Ducati Desmosedici GP16)- de millorar els seus anteriors registres, i en aquesta disputa el més avesat va ser Dovizioso, que ja en el setè gir va marcar un millor temps que ningú no li va poder arrabassar en la resta de la sessió. Recuperat del disgust de la caiguda que va patir al matí en ser envestit per la moto del britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), l’espanyol Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) va aconseguir la quarta plaça a poc més de tres dècimes de segon del seu company d’equip i per tant molt a prop del ritme de cap durant tota la primera jornada en un circuit que és molt del seu grat i en el qual el mateix reconeix que podria aspirar a la seua primera victòria amb la mecànica de Borgo Panigale.



Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 ), que al matí va tenir molts problemes i va acabar vintè, va millorar notablement i va acabar firmant la vuitena plaça, precisament per davant de Cal Crutchlow i del també espanyol Alex Rins (Suzuki GSX RR), qui va doblegar als dos pilots oficials de Yamaha, Maverick Viñales i Valentino Rossi.